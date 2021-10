Football: Nations League final starting line-ups

Milan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Oct, 2021 ) :Starting line-ups for the UEFA Nations League final at the San Siro in Milan on Sunday: Spain (4-3-3) Unai Simon; Cesar Azpilicueta, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Marcos Alonso; Gavi, Sergio Busquets (capt), Rodri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia Coach: Luis Enrique France (3-4-3) Hugo Lloris (capt); Jules Kounde, Raphael Varane, Presnel Kimpembe; Benjamin Pavard, Paul Pogba, Aurelien Tchouameni, Theo Hernandez; Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappe.

Coach: Didier Deschamps Referee: Anthony Taylor (ENG)