Football: Spanish La Liga results

Madrid, Sept 12 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Sep, 2021 ) :Spanish La Liga results on Sunday: Espanyol 1 (De Tomas 40) Atletico Madrid 2 (Carrasco 79, Lemar 90+9) Playing later on Sunday (all times GMT) Osasuna v Valencia (1415), Cadiz v Real Sociedad (1630), Real Madrid v Celta Vigo (1900) Monday Getafe v Elche (1800) Granada v Real Betis (2000) Played SaturdayLevante 1 (Roger 39-pen) Rayo Vallecano 1 (Guardiola 90+3)Athletic Bilbao 2 (Vivian 68, Williams 74) Real Mallorca 0.