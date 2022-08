Football: Spanish La Liga results - 1st update

Madrid, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 21st Aug, 2022 ) :Spanish La Liga results on Saturday: Osasuna 2 (Avila 37-pen, Kike Garcia 79-pen) Cadiz 0 Real Mallorca 1 (Muriqi 56) Real Betis 2 (Iglesias 9-pen, 73-pen) Playing later (all times GMT) Celta Vigo v Real Madrid (2000) Playing Sunday Athletic Bilbao v Valencia (1530), Atletico Madrid v Villarreal (1730), Real Sociedad v Barcelona (2000) Monday Elche v Almeria (1800), Girona v Getafe (2000) Played Friday Espanyol 0 Rayo Vallecano 2 (Isi Palazon 40, Ciss 59) Sevilla 1 (Rekik 86) Real Valladolid 1 (Anuar 80) afp