Football: UEFA Champions League results

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jul, 2021 ) :UEFA Champions League results on Wednesday: Second qualifying round 2nd leg Neftci Baku (AZE) 0 Olympiakos (GRE) 1 Olympiakos win 2-0 on aggregate Sheriff Tiraspol (MDA) 3 Alashkert (ARM) 1 Sheriff Tiraspol win 4-1 on aggregate CFR Cluj (ROM) 2 Lincoln Red Imps (GIB) 0 CFR Cluj win 4-1 on aggregate Galatasaray (TUR) 1 PSV Eindhoven (NED) 2 PSV Eindhoven win 7-2 on aggregate Ludogorets Razgrad (BUL) 3 Mura (SLO) 1 Ludogorets Razgrad win 3-1 on aggregate Young Boys (SUI) 3 Slovan Bratislava (SVK) 2 Young Boys win 3-2 on aggregate Midtjylland (DEN) 2 Celtic (SCO) 1 after extra-time; Midtjylland win 3-2 on aggregate Sparta Prague (CZE) 2 Rapid Vienna (AUT) 0 Sparta Prague win 3-2 on aggregate Red Star Belgrade (SRB) 5 Kairat (KAZ) 0 Red Star Belgrade win 6-2 on aggregate Played Tuesday Flora (EST) 0 Legia Warsaw (POL) 1 Legia Warsaw win 3-1 on aggregate HJK (FIN) 2 Malmo (SWE) 2 Malmo win 4-3 on aggregate Omonia (CYP) 0 Dinamo Zagreb (CRO) 1 Dinamo Zagreb win 3-0 on aggregate Zalgiris (LTU) 1 Ferencvaros (HUN) 3 Ferencvaros win 5-1 on aggregate