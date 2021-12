Football: UEFA Europa League knockout round play-offs draw

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Dec, 2021 ) :UEFA Europa League knockout round play-off match-ups following Monday's draw: Sevilla (ESP) v Dinamo Zagreb (CRO) Atalanta (ITA) v Olympiakos (GRE) RB Leipzig (GER) v Real Sociedad (ESP) Barcelona (ESP) v Napoli (ITA) Zenit Saint Petersburg (RUS) v Real Betis (ESP) Borussia Dortmund (GER) v Rangers (SCO) Sheriff Tiraspol (MDA) v Braga (POR) Porto (POR) v Lazio (ITA) First legs to be played on February 17 and second legs on February 24Winners advance to round of 16