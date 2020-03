Football: UEFA Europa League results

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Mar, 2020 ) :Europa League last 16, first-leg results on Thursday: At Linz , Austria LASK (AUT) 0 Manchester United (ENG) 5 (Ighalo 28, James 58, Mata 82, Greenwood 90+2, Pereira 90+3) At Frankfurt , Germany Eintracht Frankfurt (GER) 0 Basel (SUI) 3 (Campo 27, Bua 73, Frei 85) At Istanbul , Turkey Istanbul Basaksehir (TUR) 1 (Visca 88-pen) FC Copenhagen (DEN) 0 Playing later (2000 GMT kick-offs) At Wolfsburg, Germany Wolfsburg (GER) v Shakhtar Donetsk (UKR) At Glasgow , Scotland Rangers ( SCO ) v Bayer Leverkusen (GER) At Piraeus, Greece Olympiakos (GRE) v Wolverhampton Wanderers (ENG) PostponedSevilla (ESP) v Roma ( ITA ), Inter Milan ( ITA ) v Getafe (ESP)

