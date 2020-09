Football: UEFA Nations League results

Early UEFA Nations League results on Saturday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Sep, 2020 ):Early UEFA Nations League results on Saturday: League C Group 2 At Skopje North Macedonia 2 (Alioski 6-pen, Nestrovoski 39-pen), Armenia 1 (Barseghyan 90+5) League D Group 2 At Gibraltar Gibraltar 1 (Torrilla 42), San Marino 0 Playing later (all times GMT 1845 unless stated) League C Group 1 At Baku Azerbaijan v Luxembourg (1600) At Nicosia Cyprus v Montenegro (1600) Group 2 At Tallinn Estonia v Georgia (1600) League A Group 2 At Reykjavik Iceland v England (1800) At Copenhagen Denmark v Belgium Group 3 At Solna Sweden v France At Porto Portugal v Croatia Played Friday: League A Group 1 At Florence Italy 1 (Sensi 67) Bosnia & Herzegovina 1 (Dzeko 57) At Amsterdam Netherlands 1 (Bergwijn 62) Poland 0 League B Group 1 At Bucharest Romania 1 (Puscas 25) Northern Ireland 1 (Whyte 86) At Oslo Norway 1 (Haaland 67) Austria 2 (Gregoritsch 35, Sabitzer 55) Group 2 At Glasgow Scotland 1 (Christie 45+1-pen) Israel 1 (Zahavi 74) At Bratislava Slovakia 1 (Schranz 89) Czech Republic 3 (Coufal 49, Dockal 54-pen, Krmencik 87) League C Group 4 At Vilnius Lithuania 0 Kazakhstan 2 (Zainutdinov 4 Kuat 87) At Minsk Belarus 0 Albania 2 (Cikalleshi 23, Bare 79) Played Thursday League A Group 4 At Stuttgart Germany 1 (Werner 51) Spain 1 (Gaya 90+6) At Lviv Ukraine 2 (Yarmolenko 14, Zinchenko 68) Switzerland 1 (Seferovic 41) League B Group 3 At Sivas Turkey 0 Hungary 1 (Szoboszlai 80) At Moscow Russia 3 (Dzyuba 48-pen, 81, Karavaev 69) Serbia 1 (A.

Mitrovic 78) Group 4 At Sofia Bulgaria 1 (Kraev 56) Rep. of Ireland 1 (Duffy 90+3) At Helsinki Finland 0 Wales 1 (Moore 80) League C Group 3 At Parma, Italy Moldova 1 (Nicolaescu 20) Kosovo 1 (Kololli 71) At Ljubljana Slovenia 0 Greece 0 League D Group 1 At Riga Latvia 0 Andorra 0 At TorshavnFaroe Islands 3 (K. Olsen 25, A. Olsen 87, Hendriksson 90) Malta 2 (Degabriele 37, Agius 73)