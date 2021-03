Football: World Cup 2022 European zone qualifying results

World Cup 2022 European zone qualifying results on Wednesday

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Mar, 2021 ):World Cup 2022 European zone qualifying results on Wednesday: Group J At Yerevan Armenia 3 (Spertsyan 56, Haroyan 87, Barseghyan 89-pen) Romania 2 (Cicaldau 62, 72) Playing later (all 1945 GMT) Group B At Salonika, Greece Greece v Georgia At Seville, Spain Spain v Kosovo Group C At Vilnius Lithuania v Italy At Belfast Northern Ireland v Bulgaria Group D At Sarajevo Bosnia and Herzegovina v France At Kiev Ukraine v Kazakhstan Group F At Chisinau Moldova v Israel At Glasgow, Scotland Scotland v Faroe Islands At Vienna Austria v Denmark Group I At Serravalle, San Marino San Marino v Albania At Andorra la Vella Andorra v Hungary At London England v Poland Group J At Duisburg, Germany Germany v North Macedonia At Vaduz Liechtenstein v Iceland Played Tuesday Group A At Luxembourg Luxembourg 1 (Rodrigues 30) Portugal 3 (Jota 45+2, Ronaldo 51, Joao Palhinha 80) At Baku Azerbaijan 1 (Makhmudov 59-pen) Serbia 2 (A.

Mitrovic 16, 81) Group E At Cardiff Wales 1 (James 82) Czech Republic 0 At Leuven, Belgium Belgium 8 (Batshuayi 14, Vanaken 17, 89, Trossard 38, 76, Doku 42, Praet 49, Benteke) Belarus 0 Group G At Gibraltar Gibraltar 0 Netherlands 7 (Berghuis 42, L.

de Jong 55, Depay 61, 88, Wijnaldum 62, Malen 64, Van de Beek 85) At Podgorica Montenegro 0 Norway 1 (Sorloth 35) At Istanbul, Turkey Turkey 3 (Kenan Karaman 2, Hakan Calhanoglu 33, Burak Yilmaz 52) Latvia 3 (Savalnieks 35, Uldrikis 58, D.

Ikaunieks 79) Group H At Rijeka, Croatia Croatia 3 (Perisic 62, Modric 76-pen, Brekalo 90) Malta 0 At Nicosia Cyprus 1 (Pittas 42) Slovenia 0 At Trnava, SlovakiaSlovakia 2 (Skriniar 38, Mak 74) Russia 1 (Mario Fernandes 71)