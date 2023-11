Football: World Cup 2026 - Asian qualifying fixtures, tables

Tables and fixtures for Tuesday's qualifying matches in Asia for the 2026 World Cup in the United States, Mexico and Canada

Hong Kong, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 20th Nov, 2023) Tables and fixtures for Tuesday's qualifying matches in Asia for the 2026 World Cup in the United States, Mexico and Canada:

Group A (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points)

Qatar 1 1 0 0 8 1 3

India 1 1 0 0 1 0 3

Kuwait 1 0 0 1 0 1 0

Afghanistan 1 0 0 1 1 8 0

India v Qatar

Afghanistan v Kuwait

Group B

Japan 1 1 0 0 5 0 3

Syria 1 1 0 0 1 0 3

North Korea 1 0 0 1 0 1 0

Myanmar 1 0 0 1 0 5 0

Myanmar v North Korea

Syria v Japan

Group C

South Korea 1 1 0 0 5 0 3

China 1 1 0 0 2 1 3

Thailand 1 0 0 1 1 2 0

Singapore 1 0 0 1 0 5 0

Singapore v Thailand

China v South Korea

Group D

Oman 1 1 0 0 3 0 3

Malaysia 1 1 0 0 4 3 3

Kyrgyzstan 1 0 0 1 3 4 0

Taiwan 1 0 0 1 0 3 0

Kyrgyzstan v Oman

Taiwan v Malaysia

Group E

Iran 1 1 0 0 4 0 3

Uzbekistan 1 1 0 0 3 1 3

Turkmenistan 1 0 0 1 1 3 0

Hong Kong 1 0 0 1 0 4 0

Hong Kong v Turkmenistan

Uzbekistan v Iran

Group F

Iraq 1 1 0 0 5 1 3

Vietnam 1 1 0 0 2 0 3

Philippines 1 0 0 1 0 2 0

Indonesia 1 0 0 1 1 5 0

Indonesia v Philippines

Vietnam v Iraq

Group G

Saudi Arabia 1 1 0 0 4 0 3

Jordan 1 0 1 0 1 1 1

Tajikistan 1 0 1 0 1 1 1

Pakistan 1 0 0 1 0 4 0

Pakistan v Tajikistan

Jordan v Saudi Arabia

Group H

United Arab Emirates 1 1 0 0 4 0 3

Bahrain 1 1 0 0 2 0 3

Yemen 1 0 0 1 0 2 0

Nepal 1 0 0 1 0 4 0

Bahrain v United Arab Emirates

Nepal v Yemen

Group I

Australia 1 1 0 0 7 0 3

Lebanon 1 0 1 0 0 0 1

Palestine 1 0 1 0 0 0 1

Bangladesh 1 0 0 1 0 7 0

Bangladesh v Lebanon

Palestine v Australia