Formula One: Austrian Grand Prix results

Spielberg, Austria, July 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jul, 2020 ) :Austrian Grand Prix results on Sunday after the first race of the 2020 season: 1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 h 30:55.739, 2.

Charles Leclerc (MON/Ferrari) at 2.700, 3. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 5.491, 4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 5.689, 5. Carlos Sainz (ESP/McLaren-Renault) 8.903, 6. Sergio Perez (MEX/Racing Point-Mercedes) 15.092, 7.

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 16.682, 8. Esteban Ocon (FRA/Renault) 17.456, 9. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 21.146, 10. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 24.545, 11. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 31.650, 12.

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 4 laps, 13. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 4 laps Note: Hamilton and Perez given five-second penalties Retired: Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda), Daniel Ricciardo (AUS/Renault), Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes), Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari), Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari), George Russell (GBR/Williams), Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) World championship Drivers 1.

Valtteri Bottas (FIN) 25 pts, 2. Charles Leclerc (MON) 18, 3. Lando Norris (GBR) 16, 4. Lewis Hamilton (GBR) 12, 5. Carlos Sainz (ESP) 10, 6. Sergio Perez (MEX) 8, 7. Pierre Gasly (FRA) 6, 8. Esteban Ocon (FRA) 4, 9.

Antonio Giovinazzi (ITA) 2, 10. Sebastian Vettel (GER) 1 Constructors1. Mercedes 37, 2. McLaren-Renault 26, 3. Ferrari 19, 4. Racing Point-Mercedes 8, 5. AlphaTauri-Honda 6, 6. Renault 4, 7. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2