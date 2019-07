Formula One: German Grand Prix grid

Hockenheim, Germany, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 28th Jul, 2019 ) :The revised starting grid for Sunday's German Grand Prix following penalties to Lando Norris (McLaren) and Sebastian Vettel (Ferrari) for having new car parts fitted for the race.

1st row Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 2nd row Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 3rd row Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 4th row Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) Sergio Perez (MEX/Racing Point-Mercedes) 5th row Nico Hlkenberg (GER/Renault) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 6th row Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 7th row Daniel Ricciardo (AUS/Renault) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 8th row Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 9th row George Russell (GBR/Williams-Mercedes) Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 10th rowLando Norris (GBR/McLaren-Renault)Sebastian Vettel (GER/Ferrari)