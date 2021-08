Formula One: Hungarian Grand Prix results

Budapest, Aug 2 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Aug, 2021 ) :Hungarian Grand Prix results on Sunday, the 11th round of the 2021 world championship: 1.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 2 hr 04:43.199, 2.

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 2.736, 3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 15.018, 4. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 15.651, 5. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:03.614, 6. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1:15.803, 7.

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:17.910, 8. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:19.094, 9. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:20.244, 10. Kimi Raikknen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1 lap, 11.

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1 lap, 12. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1 lap, 13.Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1 lap Fastest lap: Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:18.394 on 70th lap Disqualfied: Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) Retired: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), Sergio Prez (MEX/Red Bull-Honda), Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) all on lap 1; Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 3rd lap, Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 4th lap World championship standings Drivers: 1.

Lewis Hamilton (GBR) 195 pts, 2. Max Verstappen (NED) 187, 3. Lando Norris (GBR) 113, 4. Valtteri Bottas (FIN) 108, 5. Sergio Perez (MEX) 104, 6. Carlos Sainz (ESP) 83, 7. Charles Leclerc (MON) 80, 8.

Daniel Ricciardo (AUS) 50, 9. Pierre Gasly (FRA) 49, 10. Esteban Ocon (FRA) 39, 11. Fernando Alonso (ESP) 38, 12. Sebastian Vettel (GER) 30, 13. Yuki Tsunoda (JPN) 18, 14. Lance Stroll (CAN) 18, 15.

Nicholas Latifi (CAN) 6, 16. George Russell (GBR) 4, 17. Kimi Rikknen (FIN) 2, 18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1, 19. Mick Schumacher (GER) 0, 20. Nikita Mazepin (RUS) 0 Constructors1. Mercedes 303 pts, 2.

Red Bull-Honda 291, 3. Ferrari 163, 4. McLaren-Mercedes 163, 5. Alpine-Renault 77, 6. AlphaTauri-Honda 67, 7. Aston Martin-Mercedes 48, 8. Williams 10, 9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 3, 10. Haas-Ferrari 0.