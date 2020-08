Formula One: Spanish Grand Prix results

Barcelona, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Aug, 2020 ) :Spanish Grand Prix results on Sunday, the sixth round of the 2020 Formula One world championship: 1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h 31:45.279, 2.

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 24.177, 3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 44.752, 4. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1 lap, 5. Sergio Prez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1 lap, 6. Carlos Sainz (ESP/McLaren-Renault) 1 lap, 7.

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1 lap 8. Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1 lap, 9. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1 lap, 10. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1 lap, 11. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1 lap, 12.

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1 lap, 13. Esteban Ocon (FRA/Renault) 1 lap, 14. Kimi Rikknen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 lap, 15. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 lap, 16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1 lap, 17.

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1 lap, 18.

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 2 laps, 19. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 2 laps Fastest lap: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:18.183 on 66th lap DNF: Charles Leclerc (MON/Ferrari) World championship Drivers 1.

Lewis Hamilton (GBR) 132 pts, 2. Max Verstappen (NED) 95, 3. Valtteri Bottas (FIN) 89 4. Charles Leclerc (MON) 45, 5. Lance Stroll (CAN) 40 6. Alexander Albon (THA) 40, 7. Lando Norris (GBR) 39, 8.

Sergio Prez (MEX) 32 9. Carlos Sainz (ESP) 23 10. Daniel Ricciardo (AUS) 20, 11. Sebastian Vettel (GER) 16, 12. Esteban Ocon (FRA) 16, 13. Pierre Gasly (FRA) 14, 14. Nico Hlkenberg (GER) 6, 15.

Antonio Giovinazzi (ITA) 2, 16. Daniil Kvyat (RUS) 2, 17. Kevin Magnussen (DEN) 1 Constructors1. Mercedes 221 pts, 2. Red Bull-Honda 135 3. Racing Point-Mercedes 63, 4. McLaren-Renault 62, 5. Ferrari 61, 6. Renault 36, 7. AlphaTauri-Honda 16, 8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2, 9. Haas-Ferrari 1.