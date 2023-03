France squad for Euro 2024 qualifiers

France squad named on Thursday for Euro 2024 qualifiers against the Netherlands and the Republic of Ireland this month: Goalkeepers

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Mar, 2023 ) :France squad named on Thursday for Euro 2024 qualifiers against the Netherlands and the Republic of Ireland this month: Goalkeepers: Alphonse Areola (West Ham United/ENG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Lens) Defenders: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Wesley Fofana (Chelsea/ENG), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Ibrahima Konate (Liverpool/ENG), Jules Kounde (Barcelona/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), William Saliba (Arsenal/ENG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER)Midfielders: Youssouf Fofana (Monaco), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Khephren Thuram (Nice), Jordan Veretout (Marseille)Forwards: Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/GER), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/GER), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach/GER)