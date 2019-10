France team to play Wales in Rugby World Cup quarter-final

France team named Friday for Rugby World Cup quarter-final against Wales in Oita, Japan, on Sunday

Oita, Japan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Oct, 2019 ) :France team named Friday for Rugby World Cup quarter-final against Wales in Oita, Japan, on Sunday.

France (15-1)Maxime Medard; Damian Penaud, Virimi Vakatawa, Gael Fickou, Yoann Huget; Romain Ntamack, Antoine Dupont; Gregory Alldritt, Charles Ollivon, Wenceslas Lauret; Sebastien Vahaamahina, Bernard Le Roux; Rabah Slimani, Guilhem Guirado (capt), Jefferson PoirotReplacements: Cyril Baille, Camille Chat, Emerick Setiano, Paul Gabrillagues, Louis Picamoles, Baptiste Serin, Camille Lopez, Vincent Rattez