France v Denmark World Cup starting line-ups

Starting line-ups for the World Cup Group D match between France and Denmark at Stadium 974 in Doha on Saturday

Doha, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup Group D match between France and Denmark at Stadium 974 in Doha on Saturday (kick-off 1600 GMT): France (4-2-1-3) Hugo Lloris (capt); Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Antoine Griezmann; Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Kylian Mbappe Coach: Didier Deschamps (FRA) Denmark (3-4-3) Kasper Schmeichel (capt); Joachim Andersen, Andreas Christensen, Victor Nelsson; Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Joakim Maehle; Jesper Lindstrom, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard Coach: Kasper Hjulmand (DEN) Referee: Szymon Marciniak (POL)