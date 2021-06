French Open semi-finals paths

Paris, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Jun, 2021 ) :Paths to Friday's French Open men's semi-finals (x denotes seeding): Novak Djokovic (SRB x1) v Rafael Nadal (ESP x3) Head-to-head: Djokovic leads 29-28 Paths to the semi-final (x indicates seeded player): Djokovic 1st rd: bt Tennys Sandgren (USA) 6-2, 6-4, 6-2 2nd rd: bt Pablo Cuevas (URU) 6-3, 6-2, 6-4 3rd rd: bt Ricardas Berankis (LTU) 6-1, 6-4, 6-1 4th rd: bt Lorenzo Musetti (ITA) 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0 - retired QF: bt Matteo Berrettini (ITA x9) 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 Nadal 1st rd: bt Alexi Popyrin (AUS) 6-3, 6-2, 7-6 (7/3) 2nd rd: bt Richard Gasquet (FRA) 6-0, 7-5, 6-2 3rd rd: bt Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-3, 6-3 4th rd: bt Jannik Sinner (ITA x18) 7-5, 6-3, 6-0 QF: bt Diego Schwartzman (ARG x10) 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 Alexander Zverev (GER x6) v Stefanos Tsitsipas (GRE x5) Head-to-head: Tsitsipas leads 5-2 Paths to the semi-final (x indicates seeded player): Zverev 1st rd: bt Oscar Otte (GER) 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0 2nd rd: bt Roman Safiullin (RUS) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/1) 3rd rd: bt Laslo Djere (SRB) 6-2, 7-5, 6-2 4th rd: bt Kei Nishikori (JPN) 6-4, 6-1, 6-1 QF: bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-4, 6-1, 6-1 Tsitsipas 1st rd: bt Jeremy Chardy (FRA) 7-6 (8/6), 6-3, 6-1 2nd rd: bt Pedro Martinez (ESP) 6-3, 6-4, 6-3 3rd rd: bt John Isner (USA x31) 5-7, 6-3, 7-6 (7/3), 6-14th rd: bt Pablo Carreno Busta (ESP x12) 6-3, 6-2, 7-5QF: bt Daniil Medvedev (RUS x2) 6-3, 7-6 (7/3), 7-5.