Golf: 119th US Open Golf Championship 4th rd tee times

Pebble Beach, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 16th Jun, 2019 ) :Tee times for Sunday's fourth round of the 119th US Open Golf Championship at Pebble Beach (USA unless noted): 7:21 am (1421 gmt) - Michael Thorbjornsen 7:32 - Bernd Wiesberger (AUT), Justin Walters (RSA) 7:43 - Cameron Smith (AUS), Chip McDaniel 7:54 - Charlie Danielson, Luke Donald (ENG) 8:05 - Kyle Stanley, Zach Johnson 8:16 - Kevin Kisner, Andy Pope 8:27 - Marcus Kinhult (SWE), Brian Stuard 8:38 - Rafa Cabrera Bello (ESP), Brandt Snedeker 8:49 - Clement Sordet (FRA), Daniel Berger 9:00 - Andrew Putnam, Adri Arnaus (ESP) 9:11 - Tommy Fleetwood (ENG), Aaron Wise 9:22 - Sepp Straka, Harris English 9:33 - Phil Mickelson, Charles Howell 9:44 - Emiliano Grillo (ARG), Rory Sabbatini (SVK) 9:55 - Billy Hurley, Bryson DeChambeau 10:06 - Collin Morikawa, Erik Van Rooyen (RSA) 10:17 - Patrick Reed, Carlos Ortiz (MEX) 10:28 - Paul Casey (ENG), Webb Simpson 10:39 - Chandler Eaton, Tom Hoge 10:50 - Martin Kaymer (GER), Rhys Enoch (WAL) 11:01 - Sergio Garcia (ESP), Jordan Spieth 11:12 - Jason Dufner, Billy Horschel 11:23 - Rickie Fowler, Alex Prugh 11:34 - Nick Taylor (CAN), Shane Lowry (IRL) 11:45 - Li Haotong (CHN), Viktor Hovland (NOR) 11:56 - Tiger Woods, Marc Leishman (AUS) 12:07 - Jason Day (AUS), Tyrrell Hatton (ENG) 12:18 - Jim Furyk, Matt Fitzpatrick (ENG) 12:29 - Hideki Matsuyama (JPN), Patrick Cantlay 12:40 - Scott Piercy, Francesco Molinari (ITA) 12:51 - Dustin Johnson, Brandon Wu 1:02 - Nate Lashley, Abraham Ancer (MEX) 1:13 - Adam Scott (AUS), Xander Schauffele 1:24 - An Byeong-hun (KOR), Matt Wallace (ENG) 1:35 - Henrik Stenson (SWE), Jon Rahm (ESP) 1:46 - Graeme McDowell (NIR), Danny Willett (ENG) 1:57 - Chesson Hadley, Matt Kuchar 2:08 - Rory McIlroy (NIR), Louis Oosthuizen (RSA)2:19 - Chez Reavie, Brooks Koepka2:30 - Justin Rose (ENG), Gary Woodland