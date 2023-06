Golf: 123rd US Open scores

Los Angeles, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Jun, 2023 ) :Leading final-round scores on Sunday in the 123rd US Open golf championship at Los Angeles Country Club (par-70): 270 - Wyndham Clark (USA) 64-67-69-70 271 - Rory McIlroy (NIR) 65-67-69-70 273 - Scottie Scheffler (USA) 67-68-68-70 274 - Cameron Smith (AUS) 69-67-71-67 275 - Min Woo Lee (AUS) 69-65-74-67, Rickie Fowler (USA) 62-68-70-75, Tommy Fleetwood (ENG) 73-69-70-63 276 - Harris English (USA) 67-66-71-72, Tom Kim (KOR) 73-68-66-69 277 - Dustin Johnson (USA) 64-70-71-72, Xander Schauffele (USA) 62-70-73-72, Austin Eckroat (USA) 71-68-73-65, Jon Rahm (ESP) 69-73-70-65 278 - Russell Henley (USA) 71-71-68-68, Patrick Cantlay (USA) 71-71-67-69, Collin Morikawa (USA) 71-69-69-69 279 - Brooks Koepka (USA) 71-69-70-69, Matthew Fitzpatrick (ENG) 71-70-68-70 280 - Viktor Hovland (NOR) 69-70-69-72 281 - Bryson DeChambeau (USA) 67-72-68-74, Nick Hardy (USA) 70-69-75-67, Denny McCarthy (USA) 71-67-73-70, Keith Mitchell (USA) 68-71-71-71, Shane Lowry (IRL) 72-70-68-71, Ryutaro Nagano (JPN) 71-67-68-75, Jordan Smith (ENG) 70-71-74-66 282 - Tyrrell Hatton (ENG) 74-67-69-72, Padraig Harrington (IRL) 73-69-67-73, Sergio Garcia (ESP) 70-71-71-70, Justin Suh (USA) 69-69-72-72, Sahith Theegala (USA) 74-66-73-69 283 - Tony Finau (USA) 68-69-72-74, Patrick Rodgers (USA) 71-69-71-72, Sam Burns (USA) 69-70-71-73, Cameron Young (USA) 72-70-68-73, Dylan Wu (USA) 68-70-73-72, Hideki Matsuyama (JPN) 72-69-67-75, Joaquin Niemann (CHI) 68-72-70-73 284 - David Puig (ESP) 69-73-75-67, Eric Cole (USA) 69-70-71-74, Gordon Sargent (USA) 69-71-75-69, Kim Si-Woo (KOR) 67-72-71-74 285 - Ryan Fox (NZL) 68-74-69-74, Sam Stevens (USA) 75-67-70-73, Brian Harman (USA) 65-73-72-75, Billy Horschel (USA) 73-67-71-74, Andrew Putnam (USA) 68-71-73-73, Sam Bennett (USA) 67-68-79-71 286 - Kevin Streelman (USA) 72-69-71-74, Gary Woodland (USA) 70-68-73-75, Charley Hoffman (USA) 71-67-75-73, Juan Sebastin Muoz (COL) 68-74-72-72, Mackenzie Hughes (CAN) 67-73-75-71 287 - Romain Langasque (FRA) 71-68-77-71, Abraham Ancer (MEX) 70-72-74-71 288 - Patrick Reed (USA) 72-69-78-69, Ryan Gerard (USA) 69-70-76-73 289 - Yuto Katsuragawa (JPN) 69-71-75-74 291 - Adam Hadwin (CAN) 70-72-74-75 292 - Adam Svensson (CAN) 71-70-77-74, Jacob Solomon (USA) 68-73-77-74 293 - Ben Carr (USA) 70-72-75-76 294 - Ryo Ishikawa (JPN) 69-73-78-74295 - Aldrich Potgieter (RSA) 70-72-74-79297 - Maxwell Moldovan (USA) 71-71-76-79