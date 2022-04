Golf: 86th Masters scores

Augusta, United States, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Apr, 2022 ) :Final-round scores on Sunday in the 86th Masters at Augusta National in Augusta, Georgia: 278 - Scottie Scheffler (USA) 69-67-71-71 281 - Rory McIlroy (NIR) 73-73-71-64 283 - Shane Lowry (IRL) 73-68-73-69, Cameron Smith (AUS) 68-74-68-73 284 - Collin Morikawa (USA) 73-70-74-67 285 - Will Zalatoris (USA) 71-72-75-67, Corey Conners (CAN) 70-73-72-70 287 - Justin Thomas (USA) 76-67-72-72, Im Sung-Jae (KOR) 67-74-71-75 288 - Charl Schwartzel (RSA) 72-69-73-74, Cameron Champ (USA) 72-75-71-70 289 - Dustin Johnson (USA) 69-73-75-72, Danny Willett (ENG) 69-74-73-73 290 - Lee Westwood (ENG) 72-74-73-71, Tommy Fleetwood (ENG) 75-72-70-73, Matthew Fitzpatrick (ENG) 71-73-76-70, Hideki Matsuyama (JPN) 72-69-77-72, Min Woo Lee (AUS) 73-75-72-70, Kevin Na (USA) 71-71-79-69, Jason Kokrak (USA) 70-76-71-73, Talor Gooch (USA) 72-74-73-71, Harry Higgs (USA) 71-75-73-71 291 - Robert MacIntyre (SCO) 73-73-76-69, Sergio Garcia (ESP) 72-74-74-71, Harold Varner III (USA) 71-71-80-69, J.

J.

Spaun (USA) 74-70-75-72 292 - Jon Rahm (ESP) 74-72-77-69, Seamus Power (IRL) 74-74-74-70, Viktor Hovland (NOR) 72-76-71-73 293 - Sepp Straka (AUT) 74-72-76-71, Lucas Glover (USA) 72-76-72-73, Russell Henley (USA) 73-74-76-70, Hudson Swafford (USA) 77-69-73-74, Marc Leishman (AUS) 73-75-71-74 294 - Webb Simpson (USA) 71-74-73-76, Tony Finau (USA) 71-75-74-74, Patrick Reed (USA) 74-73-73-74, Joaquin Niemann (CHI) 69-74-77-74 295 - Kim Si-Woo (KOR) 76-70-73-76, Bubba Watson (USA) 73-73-78-71, Patrick Cantlay (USA) 70-75-79-71, Tom Hoge (USA) 73-74-75-73 296 - Billy Horschel (USA) 74-73-79-70 297 - Kevin Kisner (USA) 75-70-75-77, Christiaan Bezuidenhout (RSA) 73-71-77-76 300 - Cameron Davis (AUS) 75-73-79-73 301 - Tiger Woods (USA) 71-74-78-78 302 - Max Homa (USA) 74-73-77-78, Adam Scott (AUS) 74-74-80-74303 - Mackenzie Hughes (CAN) 73-75-77-78, Daniel Berger (USA) 71-75-77-80305 - Tyrrell Hatton (ENG) 72-74-79-80.