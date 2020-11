Golf: Alfred Dunhill Championship scores

Leading scores after Friday's second round of the European Tour/Sunshine Tour co-sanctioned Alfred Dunhill Championship at par 72 Leopard Creek Country Club, Malelane in South Africa (RSA unless noted):

Johannesburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Nov, 2020 ) :Leading scores after Friday's second round of the European Tour/Sunshine Tour co-sanctioned Alfred Dunhill Championship at par 72 Leopard Creek Country Club, Malelane in South Africa (RSA unless noted): 131 - Adrian Meronk (POL) 65-66 134 - Richard Bland (ENG) 67-67, Joachim B.

Hansen (DEN) 70-64 136 - Robin Roussel (FRA) 65-71, Jayden Trey Schaper 69-67 137 - Adri Arnaus (ESP) 70-67, Christiaan Bezuidenhout 69-68, Scott Jamieson (SCO) 66-71 138 - Christiaan Basson 69-69, Sean Crocket (USA) 70-68, Oliver Farr (WAL) 70-68, Benjamin Follett-Smith (ZIM) 69-69, Ockie Strydom 68-70, Oliver Wilson (ENG) 69-69 Selected139 - Wilco Nienaber 71-68143 - Pablo Larrazabal (ESP) 74-69