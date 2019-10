Golf: BMW LPGA Busan final round scores

Busan, South Korea, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Oct, 2019 ) :Leading scores after the final round of the $2.1 million BMW LPGA Busan tournament on Sunday (par 72): 269 - Jang Ha-na (KOR) 69-67-68-65 (won at third extra play-off hole), Danielle Kang (USA) 67-67-71-64 272 - Amy Yang (KOR) 69-69-67-67 276 - Chun In-gee (KOR) 70-69-67-70, Somi Lee (KOR) 68-68-67-73 277 - Nanna Koerstz Madsen (NOR) 70-69-71-67, Kim Min-sun (KOR) 69-70-69-69, Lim Hee-jeong (KOR) 68-70-69-70278 - Park Min-ji (KOR) 72-70-69-67, Kim Sei-young (KOR) 68-71-68-71, Ko Jin-young (KOR) 67-69-71-71, Lee Seung-yeon (KOR) 67-68-68-75279 - Yu Liu (CHN) 68-69-71-71, Lee So-young (KOR) 72-67-68-72, Su Oh (AUS) 68-70-67-74.