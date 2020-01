Golf: Dubai Desert Classic scores

Leading and selected second-round scores from the European Tour's Dubai Desert Classic on Friday (par 72/GBR & IRL unless stated):

Dubai, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jan, 2020 ):Leading and selected second-round scores from the European Tour's Dubai Desert Classic on Friday (par 72/GBR & IRL unless stated): 136 - Eddie Pepperell 69-67 137 - Robert Karlsson (SWE) 69-68, Dean Burmester (RSA) 69-68, Bryson DeChambeau (USA) 70-67 138 - Wu Ashun (CHN) 69-69, Romain Langasque (FRA) 69-69 139 - Christiaan Bezuidenhout (RSA) 73-66, Victor Perez (FRA) 73-66, Sebastian Heisele (GER) 70-69, Kurt Kitayama (USA) 69-70 140 - Matthieu Pavon (FRA) 69-71, Tommy Fleetwood 75-65, Lucas Herbert (AUS) 69-71, Adri Arnaus (ESP) 72-68 141 - Grant Forrest 73-68, Viktor Hovland (NOR) 71-70, Shane Lowry 72-69 Selected: 142 - Henrik Stenson (SWE) 72-70 143 - Martin Kaymer (GER) 72-71, Louis Oosthuizen (RSA) 71-72, Sergio Garcia (ESP) 71-72 144 - Ian Poulter 71-73, Thomas Pieters (BEL) 67-77 145 - Matthew Fitzpatrick 74-71 146 - Lee Westwood 78-68, Danny Willett 76-70 Missed cut 148 - Bernd Wiesberger (AUT) 76-72 152 - Jazz Janewattananond (THA) 76-76153 - Matt Wallace 77-76155 - Shugo Imahira (JPN) 81-74