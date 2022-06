Golf: European Open third round scores

Leading third round scores on Saturday in the DP World Tour European Open at Green Eagle Golf Courses in Hamburg, Germany (Par 72):

Hamburg, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Jun, 2022 ) :Leading third round scores on Saturday in the DP World Tour European Open at Green Eagle Golf Courses in Hamburg, Germany (Par 72): 211 - Victor Perez (FRA) 69 71 71 212 - Joakim Lagergren (SWE) 67 74 71, Julien Brun (FRA) 69 72 71 213 - Wil Besseling (NED) 68 75 70, Li Haotong (CHN) 67 75 71 214 - Justin Walters (RSA) 70 75 69 215 - Niklas Noergaard Moeller (DEN) 74 67 74, Daan Huizing (NED) 69 75 71, Richard Mansell (ENG) 72 71 72, Jordan Smith (ENG) 70 68 77 216 - Tommy Fleetwood (ENG) 75 72 69, John Catlin (USA) 71 73 72, Alexander Knappe (GER) 73 70 73, Jason Scrivener (AUS) 70 73 73, Edoardo Molinari (ITA) 74 72 70, Lukas Nemecz (AUT) 73 73 70 217 - Brandon Stone (RSA) 76 68 73, Johannes Veerman (USA) 72 71 74, Masahiro Kawamura (JPN) 74 69 74, Matti Schmid (GER) 70 75 72, Richard Sterne (RSA) 70 74 73218 - Wu Ashun (CHN) 74 70 74, Adrian Otaegui (ESP) 72 71 75, Kalle Samooja (FIN) 72 72 74, Matt Wallace (ENG) 74 74 70, Matthew Southgate (ENG) 73 72 73, Julien Guerrier (FRA) 69 73 76, Yannik Paul (GER) 74 71 73, Espen Kofstad (NOR) 75 71 72, Marcel Siem (GER) 71 72 75afp