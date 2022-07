Golf: Evian Championship scores

Evian, France, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Jul, 2022 ) :Leading third-round scores on Saturday from the Evian Championship, the penultimate women's major of the season, in France (par 71): 196 - Brooke Henderson (CAN) 64-64-68 198 - Ryu So-yeon (KOR) 67-66-65 200 - Sophia Schubert (USA) 69-65-66 201 - Kim Sei-young (KOR) 68-65-68, Carlota Ciganda (ESP) 67-67-67 202 - Ko Jin-young (KOR) 66-69-67, Nelly Korda (USA) 64- 67-71, Atthaya Thitikul (THA) 68-66-68, Kim Hyo-joo (KOR) 68-66-68, Charley Hull (ENG) 66-69-67 203 - Lydia Ko (NZL) 66-69-68, Albane Valenzuela (SUI) 70-69-64204 - Andrea Lee 69-65-70, Perrine Delacour (FRA) 66-68-70205 - Chun In-gee (KOR) 67-72-66, Mao Saigo (JPN) 70-70-65, Madelene Sagstroem (SWE) 70-69-66, Kim A-lim (KOR) 70-68-67, Jodi Ewart Shadoff (ENG) 68-69-68, Ashleigh Buhai (RSA) 68-70-67, Alison Lee 71-67-67