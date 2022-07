Golf: Hero Open scores

Leading second round scores in the DP World Tour Hero Open at Fairmont, St Andrews, on Friday

St Andrews, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jul, 2022 ) :Leading second round scores in the DP World Tour Hero Open at Fairmont, St Andrews, on Friday (GBR/IRL unless stated; Par 72): 129 - Sean Crocker (USA) 63-66 130 - Scott Jamieson 66-64 131 - Adrian Otaegui (ESP) 64-67, David Law 65-66, Ross Fisher 65-66, Jens Dantorp (SWE) 64-67, Jonathan Thomson 66-65 132 - Jorge Campillo (ESP) 67-65, Aman Gupta (IND) 69-63, Romain Langasque (FRA) 64-68, Oliver Farr 65-67, Wilco Nienaber (RSA) 71-61133 - Eddie Pepperell 67-66, Ben Stow 64-69134 - Ewen Ferguson 73-61, Andy Sullivan 67-67, Callum Shinkwin 69-65, Soeren Kjeldsen (DEN) 66-68, Niall Kearney 68-66, Louis de Jager (RSA) 68-66, Oliver Hundeboell (DEN) 67-67, Adam Keogh 67-67, Tom Gandy 65-69