Golf: Hong Kong open scores

Hong Kong, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Jan, 2020 ):Leading second-round scores on Friday in the Hong Kong Open at Fanling in Hong Kong (par 70): 131 - Wade Ormsby (AUS) 65-66 133 - S.S.P.

Chawrasia (IND) 70-63134 - Travis Smyth (AUS) 66-68, Gunn Charoenkul (THA) 67-67, Jazz Janewattananond (THA) 68-66, Shiv Kapur (IND) 68-66135 - Panuphol Pittayarat (THA) 68-67, Yosuke Asaji (JPN) 69-66, Angelo Que (PHI) 67-68, Prom Meesawat (THA) 67-68, Taewoo Kim (KOR) 69-66, Shane Lowry (IRL) 69-66, Joohyung Kim (KOR) 67-68, Chan Shih-chang (TPE) 68-67