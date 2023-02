Golf: Indian Open scores

Leading third-round scores on Saturday in the DP World Tour Indian Open at the DLF Golf and Country Club in New Delhi (par 72)

205 - Yannik Paul (GER) 65-69-71 206 - Marcel Siem (GER) 69-70-67 208 - Joost Luiten (NED) 70-70-68 211 - Veer Ahlawat (IND) 73-70-68, Jorge Campillo (ESP) 73-71-67, Thorbjorn Olesen (DEN) 73-72-66 212 - Angad Cheema (IND) 68-71-73, Angel Hidalgo (ESP) 72-73-67, Kazuki Higa (JPN) 75-66-71 213 - Honey Baisoya (IND) 66-74-73, Jazz Janewattananond (THA) 72-70-71214 - Chase Hanna (USA) 73-74-67, Pablo Larrazabal (ESP) 72-73-69, Euan Walker (SCO) 76-70-68, Jayden Schaper (RSA) 72-71-71215 - Ryo Hisatsune (JPN) 75-71-69, Frederic Lacroix (FRA) 74-70-71, John Axelsen (DEN) 74-72-69, Alexander Knappe (GER) 73-71-71, Alex Fitzpatrick (ENG) 75-69-71, Alejandro Canizares (ESP) 71-73-71, Simon Forsstrom (SWE) 71-72-72, Gavin Green (MAS) 72-70-73, Masahiro Kawamura (JPN) 71-71-73, Mikko Korhonen (FIN) 67-72-76, Adrien Saddier (FRA) 73-68-74, Yashas Chandra (IND) 71-71-73