Golf: ISPS Handa World Invitational scores

Ballymena, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jul, 2021 ) :Leading first-round scores in the ISPS World Invitational EPGA and LET event at Galgorm Castle and Masserene, Ballymena, Northern Ireland: Men (GBR and IRL unless stated, par 70): 62 - Jordan Smith 64 - Matthias Schmid (GER), David Drysdale 65 - Masahiro Kawamura (JPN) 66 - Eddie Pepperell, Ignacio Elvira (ESP), Calum Hill, Alejandro Canizares (ESP), Max Schmitt (GER), Matthew Baldwin Women (GBR and IRL unless stated, par 72): 66 - Gemma Dryburgh, Jennifer Kupcho (USA), Chella Choi (KOR)67 - Emma Talley (USA), Kwak Min-Seo (KOR)68 - Georgia Hall, Charley Hull, Sarah Burnham (USA), Oh Su-Hyun (AUS), Pornanong Phatlum (THA)