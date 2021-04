Golf: LPGA ANA Inspiration scores

Los Angeles, April 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Apr, 2021 ) :Leading final-round scores on Sunday in the LGPA ANA Inspiration at Mission Hills in Rancho Mirage, California (USA unless noted, par-72): 270 - Patty Tavatanakit (THA) 66-69-67-68 272 - Lydia Ko (NZL) 70-69-71-62 277 - Kim Sei-young (KOR) 72-71-68-66, Nelly Korda 71-70-70-66, Nanna Koerstz Madsen (DEN) 72-68-71-66, Feng Shanshan (CHN) 67-69-72-69 278 - Ko Jin-young (KOR) 69-70-71-68, Park In-bee (KOR) 70-69-70-69, Ally Ewing 71-70-66-71 279 - Park In-bee (KOR) 68-73-71-67, Moriya Jutanugarn (THA) 68-69-73-69, Lee Mi-rim (KOR) 69-70-68-72 280 - Danielle Kang 72-70-73-65281 - Mel Reid (ENG) 71-73-70-67, Pernilla Lindberg (SWE) 72-72-69-68, Lee Mi-hyang (KOR) 73-71-68-69, Hannah Green (AUS) 71-71-70-69, Charley Hull (ENG) 69-69-71-72282 - Stephanie Meadow (NIR) 71-73-71-67, Ryann O'Toole 71-71-72-68, Christina Kim 70-70-73-69, Brooke Henderson (CAN) 75-69-68-70, Gabriela Ruffels 72-70-69-71, Liu Yu (CHN) 71-71-69-71