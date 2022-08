Ottawa, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2022 ) :Leading scores from Thursday's first round of the LPGA Canadian Women's Open at Ottawa Hunt and Golf Club (par-71, USA unless noted): 62 - Paula Reto (RSA) 64 - An Na-rin (KOR) 65 - Robynn Ree, Lilia Vu, Emma Talley66 - Perrine Delacour (FRA), Chien Pei-yun (TPE), Hsu Wei-ling (TPE), Atthaya Thitikul (THA), Nasa Hataoka (JPN), Lucy Li, Mo Martin, Elizabeth Szokol, Kim A-lim (KOR), Pauline Roussin (FRA)67 - Matilda Castren (FIN), Amy Yang (KOR), Ally Ewing, Cristie Kerr, Jodi Ewart Shadoff (ENG), Jennifer Kupcho, Alena Sharp (CAN), Park Sung-hyun (KOR), Ariya Jutanugarn (THA), Jessica Korda, Danielle Kang, Nelly Korda, Yealimi Noh, Maddie Szeryk (CAN).