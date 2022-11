Golf: LPGA Japan Classic scores

Otsu, Japan, Nov 6 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Nov, 2022 ) :Leading scores after the final round of the LPGA Japan Classic on Sunday (par 72, players JPN unless specified): 268 - Gemma Dryburgh (SCO) 71-67-65-65 272 - Kana Nagai 68-70-69-65 273 - Linn Grant (SWE) 69-70-67-67 275 - Yuna Nishimura 70-69-67-68 276 - Ayaka Furue 66-71-70-69, Miyu Yamashita 67-68-69-72, Momoko Ueda 65-69-68-74 277 - Minami Katsu 73-70-67, Yuri Yoshida 71-69-69-68 278 - Lilia Vu (USA) 75-70-67-66, Matilda Castren (FIN) 71-71-69-67, Atthaya Thitikul (THA) 71-67-73-67279 - Carlota Ciganda (ESP) 69-71-70-69, Hsu Wei-ling (TPE) 69-69-71-70, Haruka Morita 71-71-66-71, Saiki Fujita 71-66-69-73, Lee Jeon-geun (KOR) 69-68-69-73, Sakura Koiwai 66-70-70-73280 - Mao Nozawa 71-70-71-68, Choi Hye-jin (KOR) 70-71-71-68