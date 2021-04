Golf: LPGA Los Angeles Open scores

Los Angeles, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Apr, 2021 ) :Leading final-round scores on Saturday in the LPGA Hugel-Air Premia Los Angeles Open (USA unless noted, par-71): 268 - Brooke Henderson (CAN) 69-65-67-67 269 - Jessica Korda 64-65-68-72 270 - Hannah Green (AUS) 68-67-69-66, Ko Jin-young (KOR) 67-65-66-72 272 - Ryu So-yeon (KOR) 68-67-69-68, Angela Stanford 68-66-68-70 273 - Lee6 Jeong-eun (KOR) 68-69-70-66 274 - Morgan Pressel 68-71-66-69, Tiffany Chan (HKG) 65-70-70-69 276 - Mel Reid (ENG) 70-67-73-66, Nelly Korda 66-73-70-67 277 - Lauren Stephenson 71-69-69-68, Dana Finkelstein 66-70-73-68, Ally Ewing 67-69-72-69278 - Esther Lee 69-71-72-66, Park In-bee (KOR) 68-68-72-70afp