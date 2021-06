Golf: LPGA Mediheal Championship scores

San Francisco, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Jun, 2021 ) :Leading final-round scores on Sunday in the US LPGA Mediheal Championship at Lake Merced Golf Club in San Francisco, California (USA unless noted): 274 - Matilda Castren (FIN) 71-69-69-65 276 - Lee Min (TPE) 70-69-68-69 280 - Hannah Green (AUS) 72-71-71-66, Ryu So-Yeon (KOR) 73-73-67-67281 - Celine Boutier (FRA) 72-75-70-64, Jenny Shin (KOR) 72-69-70-70, Jenny Coleman 71-69-71-70, Danielle Kang 71-66-74- 70282 - Jodi Ewart Shadoff (ENG) 74-70-73-65, Angel Yin 72-69-72-69, Lydia Ko (NZL) 72-70-70-70, Leona Maguire (IRE) 65-73-74-70