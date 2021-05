Golf: LPGA Pure Silk Championship scores

Washington, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd May, 2021 ) :Leading second-round scores on Friday in the LPGA Pure Silk Champion ship at Kingsmill in Williamsburg, Virginia (USA unless noted, par-71) 136 - Sarah Kemp (AUS) 69-67 137 - Jessica Korda 70-67, Stacy Lewis 68-69, Ana Belac (SLO) 70-67138 - Moriya Jutanugarn (THA) 71-67, Kang Hae-ji (KOR) 70-68, Wichanee Meechai (THA) 70-68, Kim Sei-young (KOR) 67-71, Hsu Wei-Ling (TPE) 66-72139 - Lauren Stephenson 71-68, Jennifer Song 70-69, Katherine Kirk (AUS) 69-70, Megan Khang 68-71