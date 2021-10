Golf: LPGA Shoprite Classic scores

New York, Oct 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Oct, 2021 ) :Leading final-round scores on Sunday from the 54-hole LPGA Shoprite Classic in Galloway, New Jersey (USA unless noted, par-71): 199 - Celine Boutier (FRA) 66-70-63 200 - Brooke Henderson (CAN) 66-70-64, Park In-bee (KOR) 66-65-69, Ko Jin-young (KOR) 66-65-69 201 - Maria Fassi (ITA) 70-67-64 202 - Patty Tavatanakit (THA) 68-65-69 203 - Paula Reto (RSA) 66-72-65, Jaye Marie Green 68-69-66, Jodi Ewart Shadoff (ENG) 65-70-68, Su Oh (AUS) 70-65-68, Brittany Lincicome 67-67-69 204 - Lin Xiyu (CHN) 69-70-65, Anna Nordqvist (SWE) 69-69-66 205 - Lee Min (TPE) 69-69-67, Caroline Masson (GER) 67-71-67, Kim Sei-young (KOR) 72-65-68, Andrea Lee 68-68-69, Ryu So-yeon (KOR) 65-70-70206 - Ariya Jutanugarn (THA) 69-72-65, Ji Eun-hee (KOR) 70-70-66, Liz Negal 67-72-67, Marina Alex 69-71-66, Yuka Saso (PHI) 67-70-69, Marissa Steen 68-68-70, Stacy Lewis 70-66-70, Dan Finkelstein 69-72-65207 - Mo Martin 70-71-66, Wichanee Meechai (THA) 71-69-67, Matilda Castren (FIN) 66-74-67, Bianca Pagdanganan (PHI) 69-70-68, Sarah Burnham 73-65-69, Park Sung-hyun (KOR) 72-66-69, Madelene Sagstrom (SWE) 71-67-69