Golf: LPGA tour scores

Los Angeles, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jul, 2021 ) :Leading scores on Thursday after the second round of the LPGA Tour Great Lakes Bay Invitational pairs event at Midland, Michigan (par-70): 126 - Ariya Jutanugarn/Moriya Jutanugarn (THA/THA) 67-59 128 - Pajaree Anannarukarn/Aditi Ashok (THA/IND) 65-63129 - Hur Mi-Jung/Lee Jeongeun (KOR/KOR) 67-62, Wichanee Meechai/Pavarisa Yoktuan (THA/THA) 66-63130 - Carlota Ciganda/Mel Reid (ESP/ENG) 66-64 , Cydney Clanton/Jasmine Suwannapura (USA/THA) 65-65.