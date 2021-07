Golf: LPGA Volunteers of America Classic scores

Los Angeles, July 2 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Jul, 2021 ) :Leading first-round scores on Thursday in the LPGA Volunteers of America Classic at The Colony in Dallas, Texas (USA unless noted, par-71): 63 - Ko Jin-young (KOR) 64 - Lee6 Jeong-eun (KOR), Chun In-gee (KOR) 65 - Kim Min-g (KOR), Emma Talley66 - Sarah Jane Smith (AUS), Gerina Piller, Jasmine Suwannapura (THA), Perrine Delacour (FRA), Matilda Castren (FIN), Esther Henseleit (GER)67 - Roberta Liti (ITA), Isi Gabsa (GER), Dana Finkelstein, Cheng Ssu-Chia (TPE)