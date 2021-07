Golf: LPGA Volunteers of America Classic scores

Los Angeles, July 5 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jul, 2021 ) :Leading final-round scores on Sunday in the LPGA Volunteers of America Classic at The Colony in Dallas, Texas (USA unless noted, par-71): 268 - Ko Jin-young (KOR) 63-70-66-69 269 - Matilda Castren (FIN) 66-66-68-69 270 - Gaby Lopez (MEX) 69-66-70-65 272 - Emma Talley 65-73-71-63, Ana Belac (SLO) 68-68-68-68, Esther Henseleit (GER) 66-70-64-72273 - Lee Jeong-eun (KOR) 64-70-69-70274 - Kim Hyo-joo (KOR) 69-68-70-67, Celine Herbin (FRA) 68-68-71-67, Kim Min-g (KOR) 65-74-67-68, Celine Boutier (FRA) 68-67-71-68.