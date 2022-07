Golf: Past British Open winners

St Andrews, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jul, 2022 ) :The last 20 winners of the British Open after Australia's Cameron Smith won the 150th Open at St Andrews on Sunday: 2022 - Cameron Smith (AUS) at St Andrews 2021 - Collin Morikawa (USA) at Royal St George's 2019 - Shane Lowry (IRL) at Royal Portrush 2018 - Francesco Molinari (ITA) at Carnoustie 2017 - Jordan Spieth (USA) at Royal Birkdale 2016 - Henrik Stenson (SWE) at Royal Troon 2015 - Zach Johnson (USA) at St Andrews 2014 - Rory McIlroy (NIR) at Hoylake 2013 - Phil Mickelson (USA) at Muirfield 2012 - Ernie Els (RSA) at Royal Lytham 2011 - Darren Clarke (NIR) at Royal St George's 2010 - Louis Oosthuizen (RSA) at St Andrews 2009 - Stewart Cink (USA) at Turnberry 2008 - Padraig Harrington (IRL) at Royal Birkdale 2007 - Padraig Harrington (IRL) at Carnoustie 2006 - Tiger Woods (USA) at Hoylake 2005 - Tiger Woods (USA) at St Andrews 2004 - Todd Hamilton (USA) at Royal Troon 2003 - Ben Curtis (USA) at Royal St George's 2002 - Ernie Els (RSA) at Muirfield Note: 2020 Open cancelled due to Covid-19 pandemic