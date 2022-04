Golf: PGA Heritage scores

Washington, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Apr, 2022 ) :Leading final-round scores on Sunday in the US PGA Tour RBC Heritage at Harbour Town Golf Links in Hilton Head, South Carolina (USA unless noted, par-71, x- wins with par on first extra hole): 271 - x-Jordan Spieth 69-68-68-66, Patrick Cantlay 66-67-70-68 272 - Cam Davis (AUS) 69-73-67-63, JT Poston 68-72-68-64, Cameron Young 63-73-70-66, Sepp Straka (AUT) 66-71-67-68, Matt Kuchar 68-69-67-68, Harold Varner 67-72-63-70, Shane Lowry (IRL) 66-72-65-69 273 - Tommy Fleetwood (ENG) 71-70-64-68, Erik van Rooyen (RSA) 69-67-67-70275 - Tyler Duncan 68-73-69-65, Adam Long 69-73-67-66, Scott Piercy 67-72-69-67, Matthew NeSmith 70-68-69-68, Troy Merritt 69-70-68-68, Cameron Tringale 69-67-70-69, Joaquin Niemann (CHI) 65-72-69-69, Corey Conners (CAN) 66-72-68-69, Joel Dahmen 69-67-69-70276 - Daniel Berger 71-70-68-67, Graeme McDowell (NIR) 66-76-66-68, Im Sung-jae (KOR) 70-70-67-69, Billy Horschel 69-69-67-71, Aaron Wise 68-68-68-72.