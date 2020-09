Golf: Portugal Masters scores

Vilamoura, Portugal, Sept 13 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Sep, 2020 ) :Leading final round scores in the European Tour's Portugal Masters at Vilamoura on Sunday (GBR/IRL unless stated, par 71): 268 - George Coetzee (RSA) 66 70 66 66 270 - Laurie Canter 64 72 68 66 271 - Tommy Fleetwood 68 71 68 64, Joakim Lagergren (SWE) 69 69 68 65 273 - Masahiro Kawamura (JPN) 67 71 65 70274 - Niklas Lemke (SWE) 70 69 65 70, Sebastian Garcia Rodriguez (ESP) 70 68 67 69275 - Jason Scrivener (AUS) 69 68 70 68, Jorge Campillo (ESP) 68 71 70 66, Julien Guerrier (FRA) 62 66 75 72, Johannes Veerman (USA) 69 68 70 68, John Catlin (USA) 72 69 65 69, Scott Vincent (ZIM) 70 65 72 68