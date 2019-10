Golf: Spanish Open scores

Leading Spanish Open second round scores at the Club de Campo in Madrid on Friday (GNR/IRL unless stated, par 71)

131 - Adri Arnaus (ESP) 65 66, Rafael Cabrera-Bello (ESP) 66 65 132 - Samuel Del Val (ESP) 67 65 133 - Jon Rahm (ESP) 66 67 134 - Zander Lombard (RSA) 67 67 135 - Jason Scrivener (AUS) 67 68, Marcel Siem (GER) 66 69, Mikko Korhonen (FIN) 70 65 136 - Kristian Krogh Johannessen (NOR) 63 73, Steven Brown 68 68, Per Langfors (SWE) 68 68, Adrian Otaegui (ESP) 67 69, Nino Bertasio (ITA) 69 67137 - Dean Burmester (RSA) 66 71, Ross Fisher 69 68, Jack Singh Brar 68 69, Jamie Donaldson 66 71, Masahiro Kawamura (JPN) 70 67, Jens Dantorp (SWE) 67 70138 - Joachim B.

Hansen (DEN) 69 69, Nick McCarthy 70 68, Sergio Garcia (ESP) 69 69, Jake McLeod (AUS) 68 70, Rikard Karlberg (SWE) 70 68, Edoardo Molinari (ITA) 69 69