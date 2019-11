Golf: Turkish Open scores

Antalya, Turkey, Nov 7 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Nov, 2019 ) :Leading and selected first-round scores from the European Tour's Turkish Open at Antalya on Thursday (par 72/GBR & IRL unless stated): 65 - Matthias Schwab (AUT), Tom Lewis 66 - Alex Noren (SWE), Thomas Pieters (BEL), David Lipsky (USA) 67 - Justin Rose, Danny Willett, Joost Luiten (NED), Scott Jamieson, Thomas Detry (BEL), Benjamin Hebert (FRA) 68 - Edoardo Molinari (ITA), Matthew Southgate, Victor Perez (FRA), Joachim B Hansen (DEN), Jorge Campillo (ESP), Tyrrell Hatton, Richie Ramsay, Andrea Pavan (ITA), Jason Scrivener (AUS), Aaron Rai Selected: 70 - Martin Kaymer (GER), Eddie Pepperell 71 - Francesco Molinari (ITA), Bernd Wiesberger (AUT), Patrick Reed (USA), Lee Westwood, Shubhankar Sharma (IND) 72 - Shane Lowry 73 - Li Haotong (CHN) 74 - Matt Wallace75 - Padraig Harringtonafp