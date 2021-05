Golf: US PGA Championship scores

Kiawah Island, United States, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 24th May, 2021 ) :Final-round scores on Sunday in the 2021 PGA Championship on the Ocean Course at Kiawah Island, South Carolina (USA unless noted, par-72): 282 - Phil Mickelson 70-69-70-73 284 - Louis Oosthuizen (RSA) 71-68-72-73, Brooks Koepka 69-71-70-74 286 - Shane Lowry (IRL) 73-71-73-69, Padraig Harrington (IRL) 71-73-73-69, Harry Higgs 72-71-73-70, Paul Casey (ENG) 71-71-73-71 287 - Abraham Ancer (MEX) 74-72-76-65, Justin Rose (ENG) 72-75-73-67, Collin Morikawa 70-75-74-68, Jon Rahm (ESP) 72-75-72-68, Will Zalatoris 71-74-72-70, Scottie Scheffler 72-74-71-70, Tony Finau 74-72-70-71, Rickie Fowler 71-76-69-71, Kevin Streelman 70-72-70-75 288 - Aaron Wise 69-79-72-68, Patrick Reed 74-75-69-70, Charley Hoffman 73-70-73-72, Keegan Bradley 69-75-72-72, Im Sung-jae (KOR) 70-72-73-73, Corey Conners (CAN) 67-75-73-73 289 - Kim Chan (KOR) 75-74-73-67, Jason Scrivener (AUS) 73-75-72-69, Martin Laird (SCO) 70-73-74-72, Hideki Matsuyama (JPN) 73-68-76-72, Billy Horschel 77-72-68-72, Matt Fitzpatrick (ENG) 73-71-72-73, Patrick Cantlay 73-73-70-73 290 - Matt Jones (AUS) 73-75-74-68, Stewart Cink 71-76-74-69, Viktor Hovland (NOR) 69-75-75-71, Webb Simpson 75-74-69-72, Ian Poulter (ENG) 74-70-73-73, Jordan Spieth 73-75-68-74, Joaquin Niemann (CHI) 71-72-71-76, Christiaan Bezuidenhout (RSA) 71-70-72-77 291 - Emiliano Grillo (ARG) 77-72-72-70, Tyrrell Hatton (ENG) 71-75-73-72, Richy Werenski 71-72-73-75, Gary Woodland 70-72-72-77, Bryson DeChambeau 72-71-71-77, Branden Grace (RSA) 70-71-72-78 292 - Jason Day (AUS) 74-75-72-71, Daniel van Tonder (RSA) 75-70-74-73, Talor Gooch 71-78-70-73, Ben Cook 72-77-69-74, Steve Stricker 76-71-70-75 293 - An Byeong-hun (KOR) 73-75-77-68, Sam Horsfield (ENG) 69-80-73-71, Rory McIlroy (NIR) 75-72-74-72, Robert MacIntyre (SCO) 75-73-72-73, Harold Varner 73-76-71-73, Jason Kokrak 71-72-73-77 294 - Matt Wallace (ENG) 73-73-77-71, Alex Noren (SWE) 77-72-70-75, Carlos Ortiz (MEX) 73-74-71-76, Joel Dahmen 74-73-70-77 295 - Robert Streb 77-72-74-72, Cam Davis (AUS) 69-78-76-72, Dean Burmester (RSA) 74-74-74-73, Denny McCarthy 73-76-72-74, Cameron Smith (AUS) 72-73-73-77 296 - Garrick Higgo (RSA) 73-76-78-69, Henrik Stenson (SWE) 73-76-76-71, Adam Hadwin (CAN) 77-71-76-72, Harris English 75-74-75-72, Tom Hoge 74-75-74-73, Jimmy Walker 73-74-75-74, Danny Willett (ENG) 77-71-74-74 297 - Lucas Herbert (AUS) 76-72-77-72, Russell Henley 78-70-74-75, Tom Lewis 71-74-76-76, Lee Westwood (ENG) 73-72-75-77 298 - Daniel Berger 79-69-74-76, Wyndham Clark 75-74-72-77 299 - Brendan Steele 75-74-77-73 300 - Brad Marek 73-73-78-76 301 - Rasmus Hojgaard (DEN) 71-76-79-75 302 - Bubba Watson 72-73-77-80306 - Brian Gay 77-71-80-78afp