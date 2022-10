Golf: US PGA Tour Zozo Championship scores

Inzai, Japan, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Oct, 2022 ) :Leading second-round scores on Friday at the US PGA Tour's Zozo Championship at Narashino Country Club in Chiba, Japan (par 70): 130 - Andrew Putnam (USA) 68-62, Rickie Fowler (USA) 67-63 131 - Keegan Bradley (USA) 66-65 132 - John Huh (USA) 71-61 133 - Keita Nakajima (JPN) 70-63 134 - Matthew NeSmith (USA) 66-68, Sam Ryder (USA) 66-68 135 - Adam Schenk (USA) 65-70, Collin Morikawa (USA) 71-64, Joel Dahmen (USA) 68-67, Viktor Hovland (NOR) 69-66, Luke List (USA) 69-66 136 - Ryo Hisatsune (JPN) 69-67, Patrick Rodgers (USA) 71-65, Hayden Buckley (USA) 68-68, Maverick McNealy (USA) 67-69, Tom Hoge (USA) 70-66, Cameron Champ (USA) 69-67, Adam Long (USA) 68-68, Taylor Moore (USA) 70-66, Xander Schauffele (USA) 67-69, Satoshi Kodaira (JPN) 70-66, Beau Hossler (USA) 68-68Selected:140 - Hideki Matsuyama (JPN) 71-69.