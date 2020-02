Golf: Vic Open scores

Leading scores Thursday on day one of the joint European Tour and LPGA Tour-sanctioned Vic Open in Geelong, where the men's and women's tournaments are played side-by-side (par-72; AUS unless stated)

Geelong, Australia, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2020 ) :Leading scores Thursday on day one of the joint European Tour and LPGA Tour-sanctioned Vic Open in Geelong, where the men's and women's tournaments are played side-by-side (par-72; AUS unless stated): Men 63 - Alejandro Canizares (ESP) 65 - Matthew Griffin, Travis Smyth, Justin Warren, Jake McLeod 66 - Brad Kennedy, Robin Sciot-Siegrist (FRA), Aaron Cockerill (CAN), Andrew Evans, Min Woo Lee, Andrew Martin, Jediah Morgan, Zach Murray 67 - Derek Ackerman (USA), Wil Besseling (NED), Jonathan Caldwell (NIR), Jarryd Felton, Nick Flanagan, Ryan Fox (NZL), Simon Hawkes, Michael Hendry (NZL), Steven Jeffress, Shae Wools-Cobb, Gareth Paddison (NZL), Sean Crocker (USA), Geoff Ogilvy, Ashley Hall, Matthew Stieger, Peter Wilson Women 65 - Kang Haeji (KOR), Madelene Sagstrom (SWE), Chien Peiyun (TPE) 66 - Haley Moore (USA), Linnea Strom (SWE) 67 - Dana Finkelstein (USA), Stephanie Meadow (NIR), Laura Davies (ENG), Lin Xiyu (CHN), Tiffany Joh (USA), Christina Kim (USA), Cheyenne Knight (USA), Pornanong Phatlum (THA), Pavarisa Yoktuan (THA), Klara Spilkova (CZE)68 - Cydney Clanton (USA), Ally McDonald (USA), Park Hee-young (KOR), Alena Sharp (CAN), Tsai Pei-ying (TPE), Matilda Castren (FIN), Lee6 Jeongeun (KOR), Stephanie Kyriacouafp