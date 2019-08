Woburn, United Kingdom, Aug 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - APP - 2nd Aug, 2019 ) :Leading first round scores on Thursday in the Women's British Open at Woburn (par 72): 65 - Ashleigh Buhai (RSA) 66 - Hinako Shibuno (JPN), Danielle Kang (USA) 67 - Park Sung-hyun (KOR), Charley Hull (GBR), Moriya Jutanugarn (THA), Megan Khang (USA) 68 - Lee6 Jeong-eun (KOR), Ariya Jutanugarn (THA), Ko Jin-young (KOR)69 - Kim In-kyung (KOR), Marina Alex (USA), Caroline Masson (GER), Jenny Shin (KOR), Georgia Hall (GBR), Brooke Henderson (CAN), Lizette Salas (USA), Carlota Ciganda (ESP), Morgan Pressel (USA), Agathe Sauzon (FRA)70 - Minami Katsu (JPN), Kim Sei-young (KOR), Linnea Strom (SWE), Bronte Law (GBR), Ayako Uehara (JPN), Nelly Korda (USA), Sakura Yokomine (JPN), Chun In-gee (KOR) Kang Haej (KOR), Lindy Duncan (USA), Lee Jeong-eun (KOR)