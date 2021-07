Golf: World Invitational scores

Ballymena, United Kingdom, (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Jul, 2021 ) :Leading second-round scores in the World Invitational EPGA and LET event at Galgorm Castle and Masserene, Ballymena, Northern Ireland: Men (GBR and IRL unless stated, par 70): 129 - Daniel Hillier (NZL) 67-62 130 - Jordan Smith 62-68 132 - David Horsey 67-65, Garrick Porteous 68-64 133 - Eddie Pepperell 66-67, Matthias Schmid (GER) 64-69, Ignacio Elvira (ESP) 66-67, Carlos Pigem (ESP) 70-63 134 - Justin Harding (RSA) 70-64, Vincent Norrman (SWE) 69-65, Masahiro Kawamura (JPN) 65-69, David Drysdale 64-70, James Morrison 67-67, Jack Senior 68-66, Alejandro Canizares (ESP) 66-68 Women (GBR and IRL unles stated, par 72): 132 - Emma Talley (USA) 67-65 135 - Jennifer Kupcho (USA) 66-69, Chella Choi (KOR) 66-69 136 - Gemma Dryburgh 66-70, Charley Hull 68-68 137 - Kwak Min-Seo (KOR) 67-70138- Atthaya Thitikul (THA) 71-67, Mina Harigae (USA) 69-69139 - Pernilla Lindberg (SWE) 73-66, Pajaree Anannarukarn (THA) 70-69, Pornanong Phatlum (THA) 68-71