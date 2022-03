Singapore, March 3 (APP - UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Mar, 2022 ) :Leading scores on Thursday after the first round of the HSBC Women's World Championship in Singapore: 67 - Patty Tavatanakit (THA) 68 - Kim A-lim (KOR), Park In-bee (KOR), Danielle Kang (USA)69 - Angel Yin (USA), Nanna Koerstz Madsen (DEN), Lin Xiyu (CHN), Pajaree Anannarukarn (THA), Jennifer Kupcho (USA), Ashleigh Buhai (RSA), Atthaya Thitikul (THA), Brooke Henderson (CAN), Megan Khang (USA), Su Oh (AUS), Ko Jin-young (KOR), Lydia Ko (NZL), Amy Yang (KOR), Sarah Schmelzel (USA)70 - Chun In-gee (KOR), Carlota Ciganda (ESP), Hsu Wei-ling (TPE), Caroline Masson (GER), Gaby Lopez (MEX), Lee Jeongeun (KOR), Jenny Shin (KOR), Lizette Salas (USA), Perrine Delacour (FRA), Leona Maguire (ITA).